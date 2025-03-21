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Чалханоглу хочет, чтобы перспективный нападающий Реала присоединился к Интеру

Лига наций УЕФА

Озвучил свое желание

Чалханоглу хочет, чтобы перспективный нападающий Реала присоединился к Интеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник миланского "Интера" и сборной Турции Хакан Чалханоглу дал комментарий после матча плей-офф Лиги наций против Венгрии (3:1), сказав, кого из своих соотечественников он хотел бы видеть в своем клубе.

"Арда Гюлер является очень важным игроком в сборной, а также моим братом, которого я очень люблю. Конечно, я хотел бы, чтобы он присоединился к "Интеру". Каждый клуб хочет видеть у себя качественных игроков. Я не знаю, как у него дела в "Реале", поэтому я не собираюсь вмешиваться в это. Надеюсь, он будет иметь больше игрового времени".

Напомним, что Арда Гюлер присоединился к мадридскому "Реалу" летом 2023 года за 20 миллионов евро из "Фенербахче".

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В этом сезоне 20-летний турок принял участие в 30 матчах на клубном уровне, отметившись 3 голами и 5 ассистами.

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Опубликовал: Андрей Журба
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