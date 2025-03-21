Главный тренер сборной Германии прокомментировал матч против Италии

Главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями после победы над сборной Италии (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги Наций.

"Я особенно рад, что мы смогли отыграться после 0:1 и выиграть матч. Перед игрой мы говорили, что хотим победить в обеих встречах. Игроки, которые вышли на замену, очень хорошо себя проявили. Во втором тайме мы могли забить больше голов. В первом тайме у нас были некоторые проблемы – мы не делали больших изменений во втором, кроме персональных. Команда показала характер и сделала все, чтобы сегодня победить", – сказал Нагельсманн.

Он также высказался относительно ответного матча в Дортмунде:

"Билеты раскупили за два часа. На Евро у нас уже была сумасшедшая игра в Дортмунде против Дании, поддержка была фантастической. Я с нетерпением жду этого матча на еще одном большом стадионе. Наши фанаты сегодня были громкими, надеюсь, что в воскресенье они будут еще громче", – сказал тренер.

Добавим, что ответный матч состоится 23-го марта в 21:45 по киевскому времени.