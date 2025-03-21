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Лучано Спаллетти настаивает, что между Италией и Германией нет пропасти

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Верит в ответный матч

Лучано Спаллетти настаивает, что между Италией и Германией нет пропасти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер Италии Лучано Спаллетти заверил на пресс-конференции после домашнего поражения (1:2), что между Италией и Германией нет пропасти.

"Пропасти нет, если анализировать эту игру. Есть разница в эпизодах, которые решили матч: они смогли использовать те сантиметры, которые мы им оставляли еще до выхода на поле, и реализовали несколько созданных моментов, тогда как мы этого не сделали. Вся игра сводится к этому. Да, в некоторые моменты мы страдали от их качества игры и вынуждены были садиться ниже. Но потом мы хорошо читали игру, и наши игроки провели хороший матч. По моему мнению, они заслуживают похвалы, и я им говорю, что мы можем поехать туда и сыграть свою игру", - сказал Спаллетти.

У него также спросили, есть ли предпосылки для победы Италии в Дортмунде.

"В раздевалке я поздравил команду. Конечно, мне еще нужно пересмотреть матч, но мы никогда не были полностью под их контролем. Не вижу причин, почему мы не можем быть уверенными в своих шансах: то, что сделали они, можем сделать и мы. Если быть объективным, матч именно это и показал. Я уверен, что мы сможем провести хорошую игру, а после нее уже все обсудим", - ответил Спаллетти.

Добавим, что ответный матч состоится 23-го марта в Дортмунде в 21:45 по киевскому времени.

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Германия Италия Лучано Спаллетти Лига Наций
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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