  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Наставник сборной Бельгии - после поражения Украине: Мы были недостаточно сильны психологически
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник сборной Бельгии - после поражения Украине: Мы были недостаточно сильны психологически

Лига наций УЕФА
Обновлено

Отметил провал во втором тайме

Наставник сборной Бельгии - после поражения Украине: Мы были недостаточно сильны психологически

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия дал комментарий после поражения от Украины (1:3) в первом поединке плей-офф Лиги наций.

"Мы проанализируем этот матч, но нет сомнений, что нам нужно улучшить игру в обороне.

Я ожидаю реакции от своих игроков в воскресенье. Хочу увидеть эту реакцию с первых секунд. Нам придется играть с ножом в зубах. В воскресенье мы увидим, действительно ли мы сильная команда.

Нам предстоит много работы, в том числе и в психологическом плане. Этот матч завершен, у нас осталось 90 минут. Мы должны быть более последовательными и, прежде всего, лучше играть, чем во втором тайме.

Я был удивлен, потому что первый тайм не предполагал такой ситуации после перерыва. Мы были недостаточно сильны психологически. Мы должны быть командой, способной выиграть матч, даже если пропустим гол.

До перерыва мы контролировали ситуацию и забили хороший гол. Мы пропустили сравнявший счет мяч после индивидуальной ошибки. Кони получил сложный пас. Наши молодые игроки должны извлечь из этого урок. Такое случается в футболе, даже если он должен был выбить мяч. Но после этого мы не должны внезапно проигрывать единоборства и быстро пропускать второй гол", — приводит слова Гарсии RTL.

Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта, в Генке.

По теме
yellow-arrow
Забарный - после гола Бельгии: Хочу забивать намного больше
yellow-arrow
Трубин – о победе над Бельгией: Важный шаг для команды
yellow-arrow
Лучано Спаллетти настаивает, что между Италией и Германией нет пропасти
Украина Бельгия Руди Гарсия Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RTL
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости