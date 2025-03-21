Наставник сборной Бельгии - после поражения Украине: Мы были недостаточно сильны психологически

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия дал комментарий после поражения от Украины (1:3) в первом поединке плей-офф Лиги наций.

"Мы проанализируем этот матч, но нет сомнений, что нам нужно улучшить игру в обороне.

Я ожидаю реакции от своих игроков в воскресенье. Хочу увидеть эту реакцию с первых секунд. Нам придется играть с ножом в зубах. В воскресенье мы увидим, действительно ли мы сильная команда.

Нам предстоит много работы, в том числе и в психологическом плане. Этот матч завершен, у нас осталось 90 минут. Мы должны быть более последовательными и, прежде всего, лучше играть, чем во втором тайме.

Я был удивлен, потому что первый тайм не предполагал такой ситуации после перерыва. Мы были недостаточно сильны психологически. Мы должны быть командой, способной выиграть матч, даже если пропустим гол.

До перерыва мы контролировали ситуацию и забили хороший гол. Мы пропустили сравнявший счет мяч после индивидуальной ошибки. Кони получил сложный пас. Наши молодые игроки должны извлечь из этого урок. Такое случается в футболе, даже если он должен был выбить мяч. Но после этого мы не должны внезапно проигрывать единоборства и быстро пропускать второй гол", — приводит слова Гарсии RTL.