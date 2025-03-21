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Куртуа - о поражении от Украины: Это не лучший старт для Бельгии, но стоит принять этот результат

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Возвращение в национальную команду для него получилось неудачным

Куртуа - о поражении от Украины: Это не лучший старт для Бельгии, но стоит принять этот результат

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Бельгии дал послематчевый комментарий о поражении от Украины (1:3) в плей-офф Лиги наций.

"В первом тайме мы хорошо контролировали ход матча, за исключением первых десяти минут. Во втором тайме, думаю, они прессинговали сильнее, поэтому нам надо было найти пространство, чтобы лучше играть в атаке, но нам это не удалось. Мы пропустили первый гол после неудачного паса от защитника. Нам следовало сохранять спокойствие, но мы этого не сделали. Украина почувствовала уверенность, а мы не вернуть себе контроль над ситуацией".

"Мы оставили сопернику слишком много пространства, а на таком уровне это дорого стоит. Очень обидно пропустить три гола за 15 минут, но мы верим в то, что мы сможем провести удачно домашний матч. Мы должны сохранять спокойствие, это первый матч с новым тренером, нам надо понять его требования. Это не лучший старт для нас, но иногда хорошо принять такое поражение, чтобы вернуться в игру. Мы должны быть лучше в каждом аспекте игры".

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Напомним, что ответный матч между сборными Бельгии и Украины состоится в это воскресенье, 23-го марта. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Украина Бельгия Тибо Куртуа
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Источник:
RTL Today
Опубликовал: Андрей Журба
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