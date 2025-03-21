  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лукаку - после 1:3 от Украины: У нас новое поколение, но мы не можем так проигрывать
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукаку - после 1:3 от Украины: У нас новое поколение, но мы не можем так проигрывать

Лига наций УЕФА

Жаждет реванша

Лукаку - после 1:3 от Украины: У нас новое поколение, но мы не можем так проигрывать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку остался крайне недоволен игрой своей команды в первом матче плей-офф Лиги наций с Украиной (1:3).

"Нужно было выигрывать единоборства, а у нас были проблемы с прессингом. Это было совершенно очевидно.

Особенно в полузащите, не было достаточного давления. Мы не нашли решений, и это позор. Теперь это уже дело чести.

Вопрос в менталитете. У нас есть проблемы с психологией. Я сравниваю это с предыдущим поколением.

Технически нам предстоит проделать большую работу, но мы должны все перестраивать с нуля.

У нас новое поколение, но мы не можем так проигрывать. Это неприемлемо. Старшие игроки могут помочь, но сначала мы должны все проанализировать.

Где все пошло не так? В первом тайме мы нашли решение, а затем все пошло не так. Мы боялись мяча. Это сложно...

Мы должны играть в тотальный футбол, чтобы побеждать. Это начинается с договоренностей (внутри коллектива - прим.), но сейчас все было еще слишком неясно. Никому не было легко", - заключил Лукаку.

Читайте такжеКуртуа - о поражении от Украины: Это не лучший старт для Бельгии, но стоит принять этот результат
По теме
yellow-arrow
Лунин: Противостояние с Куртуа - это больше для журналистов
yellow-arrow
Сможет сыграть в Бельгии? Довбик провел первую тренировку после болезни
yellow-arrow
Леоненко: Не понял, почему Ребров Судакова на поле оставил. Видимо, что-то знает
Украина Бельгия Ромелу Лукаку Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Beinsports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости