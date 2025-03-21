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Лукаку - после 1:3 от Украины: У нас новое поколение, но мы не можем так проигрывать
Жаждет реванша
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку остался крайне недоволен игрой своей команды в первом матче плей-офф Лиги наций с Украиной (1:3).
"Нужно было выигрывать единоборства, а у нас были проблемы с прессингом. Это было совершенно очевидно.
Особенно в полузащите, не было достаточного давления. Мы не нашли решений, и это позор. Теперь это уже дело чести.
Вопрос в менталитете. У нас есть проблемы с психологией. Я сравниваю это с предыдущим поколением.
Технически нам предстоит проделать большую работу, но мы должны все перестраивать с нуля.
У нас новое поколение, но мы не можем так проигрывать. Это неприемлемо. Старшие игроки могут помочь, но сначала мы должны все проанализировать.
Где все пошло не так? В первом тайме мы нашли решение, а затем все пошло не так. Мы боялись мяча. Это сложно...
Мы должны играть в тотальный футбол, чтобы побеждать. Это начинается с договоренностей (внутри коллектива - прим.), но сейчас все было еще слишком неясно. Никому не было легко", - заключил Лукаку.
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