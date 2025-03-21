Лукаку - после 1:3 от Украины: У нас новое поколение, но мы не можем так проигрывать

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку остался крайне недоволен игрой своей команды в первом матче плей-офф Лиги наций с Украиной (1:3).

"Нужно было выигрывать единоборства, а у нас были проблемы с прессингом. Это было совершенно очевидно.

Особенно в полузащите, не было достаточного давления. Мы не нашли решений, и это позор. Теперь это уже дело чести.

Вопрос в менталитете. У нас есть проблемы с психологией. Я сравниваю это с предыдущим поколением.

Технически нам предстоит проделать большую работу, но мы должны все перестраивать с нуля.

У нас новое поколение, но мы не можем так проигрывать. Это неприемлемо. Старшие игроки могут помочь, но сначала мы должны все проанализировать.

Где все пошло не так? В первом тайме мы нашли решение, а затем все пошло не так. Мы боялись мяча. Это сложно...

Мы должны играть в тотальный футбол, чтобы побеждать. Это начинается с договоренностей (внутри коллектива - прим.), но сейчас все было еще слишком неясно. Никому не было легко", - заключил Лукаку.