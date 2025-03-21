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Звездная легенда посетила матч между Украиной и Бельгией в Мурсии

Лига наций УЕФА
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Второй бомбардир в истории “красных дьяволов” следил за голом первого

Звездная легенда посетила матч между Украиной и Бельгией в Мурсии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isosport/MB Media

Новина українською

Бывший футболист "Лилля", "Челси", "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар посетил первый матч плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией. Об этом сообщает корреспондент UA-Футбол.

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Легенда бельгийского футбола появилась на трибунах за несколько минут до стартового свистка. Он поздоровался с главой УАФ Андреем Шевченко и впоследствии занял место на трибуне неподалеку самого Шевченко.

Сегодня утром глава УАФ в своем Instagram опубликовал видео, где было также их общее фото.

В активе Эдена Азара 33 гола и 36 ассистов в 136 матчах за сборную Бельгии. Он является вторым лучшим бомбардиром в истории “красных дьяволов”. Лидерскую строчку занимает вчерашний голеадор Ромелу Лукаку, который увеличил количество точных ударов за сборную до 86.

Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится 23 марта в Генке. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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Украина Бельгия Эден Азар
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Максим Кучер
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