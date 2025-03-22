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Ирландия – Болгария: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Информация о том, где вы можете посмотреть игру

Ирландия – Болгария: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Football Association of Ireland

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборные Ирландии и Болгарии проведут ответный матч в стыковых играх Лиги наций, где ирландцы попытаются сохранить свое преимущество после победы 2:1 в первой встрече, а сможет ли Болгария отыграться, или же Ирландия без проблем закроет вопрос о своем будущем в дивизионе? Где смотреть игру - узнавайте ниже.

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Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

Лига наций.
23.03.2025. Авива Стэдиум (Дублин, Ирландия)

Ирландия - Болгария. 21:45

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 6

Трансляция матча
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Трансляция: Ирландия - Болгария
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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