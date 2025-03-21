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Леон Горецка прокомментировал свое героическое возвращение в сборную Германии

Лига наций УЕФА

Забил победный гол

Леон Горецка прокомментировал свое героическое возвращение в сборную Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" Леон Горецка не скрывал улыбки после матча Лиги Наций против Италии (2:1). 30-летний футболист, который провел свой первый матч за сборную за 16 месяцев, отметился победным голом на 76-й минуте.

"Приятно снова быть здесь. Я счастлив, что сыграл сегодня. Конечно, непросто было оказаться вне сборной, но я хочу смотреть вперед, а не назад. Это хорошая история - забить гол в таком матче. Мы сыграли хорошо, даже в первом тайме, хотя и пропустили. Во втором - стали более агрессивными в штрафной площадке. Команда демонстрирует желание. Болельщики чувствуют, что мы хотим побеждать", - сказал Горецка.

Добавим, что этот гол стал для Горецки 15-м в карьере за Германию.

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Германия Леон Горецка Лига Наций
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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