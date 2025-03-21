Леон Горецка прокомментировал свое героическое возвращение в сборную Германии

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка не скрывал улыбки после матча Лиги Наций против Италии (2:1). 30-летний футболист, который провел свой первый матч за сборную за 16 месяцев, отметился победным голом на 76-й минуте.

"Приятно снова быть здесь. Я счастлив, что сыграл сегодня. Конечно, непросто было оказаться вне сборной, но я хочу смотреть вперед, а не назад. Это хорошая история - забить гол в таком матче. Мы сыграли хорошо, даже в первом тайме, хотя и пропустили. Во втором - стали более агрессивными в штрафной площадке. Команда демонстрирует желание. Болельщики чувствуют, что мы хотим побеждать", - сказал Горецка.

Добавим, что этот гол стал для Горецки 15-м в карьере за Германию.