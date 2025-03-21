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Роналду - о поражении от сборной Дании: У нас есть 90 минут, чтобы изменить ситуацию
Криштиану поделился своими мыслями после поражения в первом матче 1/4 финала ЛН
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Португалии потерпела поражение в первом матче 1/4 финала Лиги наций от Дании со счетом 1:0. Лидер португальской команды Криштиану Роналду прокомментировал результат этого поединка:
"У нас есть 90 минут, чтобы изменить ситуацию. Выложимся на полную, до конца. Португалия!"
Ответный матч между сборными состоится в воскресенье, 23 марта.
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