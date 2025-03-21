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Главный тренер сборной Франции прокомментировал поражение своей команды в матче против Хорватии
У нас было несколько хороших попыток на старте, но... (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции потерпела поражение от национальной команды Хорватии со счетом 2:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги наций.
Главный тренер французов Дидье Дешам разочарован игрой своей команды.
"У нас было несколько хороших попыток на старте, но было слишком много технических ошибок. Мы даже не смогли воспользоваться тем, что Меньян отбил пенальти. Было не так много вещей, которые мне понравились. Хорватия была очень организованной.
Во втором тайме мы были лучше, чем в первом. Подход был не очень хорошим, и качественный соперник нас наказал. Возможно, я мог бы сделать другие изменения, но после перерыва мы улучшились. Все началось с первого тайма, полного ошибок, а затем нас настигла усталость. Результат, по сути, был решен в первом тайме.
Нам нужно быть лучше во всех аспектах игры, и я сделаю некоторые изменения в воскресенье. Пока что не знаю, какие. Посмотрим, как будет развиваться ситуация к тому времени".
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