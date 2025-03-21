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Хейлунд - о своем праздновании гола в стиле Роналду: Я не хотел его высмеять или что-то подобное

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Расмус объяснил, что это была не насмешка

Хейлунд - о своем праздновании гола в стиле Роналду: Я не хотел его высмеять или что-то подобное

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунд объяснил свое празднование гола в матче против Португалии (1:0), которое напоминало известный жест Криштиану Роналду. По словам датчанина, это была не насмешка, а проявление уважения к его кумиру.

"Это было в честь моего кумира. Я не хотел его высмеять или что-то подобное", - заявил 22-летний форвард - "Он оказал огромное влияние на меня и мою футбольную карьеру".

Ответный матч Португалия - Дания состоится в воскресенье, 23 марта.

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Криштиану Роналду Расмус Хейлунд
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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