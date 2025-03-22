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Венгрия - Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Хозяева будут давить
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Первый матч между Венгрией и Турцией за место в дивизионе А Лиги наций завершился викторией команды Монтеллы. Счет 3:1 является довольно хорошим результатом перед ответной игрой, однако венгры так просто не сдадутся.
Поединок состоится в воскресенье, 23-го марта. Начало - в 19:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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