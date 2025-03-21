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Защитник Арсенала покинул лагерь сборной Италии из-за травмы колена
Калафиори возвращается в Арсенал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Риккардо Калафиори покинул лагерь сборной Италии из-за травмы колена, полученной в матче против Германии.
Врачи сборной предполагают, что у игрока повреждение первой-второй степени, но окончательный диагноз будет поставлен после обследования в "Арсенале".
Тем временем сборная Италия готовится к ответному матчу с национальной командой Германии. Поединок состоится 23 марта.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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