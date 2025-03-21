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Защитник Арсенала покинул лагерь сборной Италии из-за травмы колена

Лига наций УЕФА

Калафиори возвращается в Арсенал

Защитник Арсенала покинул лагерь сборной Италии из-за травмы колена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Риккардо Калафиори покинул лагерь сборной Италии из-за травмы колена, полученной в матче против Германии.

Врачи сборной предполагают, что у игрока повреждение первой-второй степени, но окончательный диагноз будет поставлен после обследования в "Арсенале".

Тем временем сборная Италия готовится к ответному матчу с национальной командой Германии. Поединок состоится 23 марта.

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Италия Арсенал (Лондон) Риккардо Калафиори
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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