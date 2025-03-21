Защитник Арсенала покинул лагерь сборной Италии из-за травмы колена

Защитник Риккардо Калафиори покинул лагерь сборной Италии из-за травмы колена, полученной в матче против Германии.

Врачи сборной предполагают, что у игрока повреждение первой-второй степени, но окончательный диагноз будет поставлен после обследования в "Арсенале".

Тем временем сборная Италия готовится к ответному матчу с национальной командой Германии. Поединок состоится 23 марта.