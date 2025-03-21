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Центрбек Барселоны покинет лагерь сборной Испании из-за травмы
Плохие новости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании сыграла вничью 2:2 с Нидерландами в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА.
В конце первого тайма защитник "Барселоны" Пау Кубарси был вынужден покинуть поле из-за травмы правой лодыжки. По итогам медицинского обследования было принято решение, что игрок покинет лагерь сборной Испании и вернется в свой клуб.
На замену Кубарсе в национальную сборную вызван защитник "Лацио" Марио Гила.
Ответный матч между Испанией и Нидерландами состоится в воскресенье, 23 марта.
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