Центрбек Барселоны покинет лагерь сборной Испании из-за травмы

Сборная Испании сыграла вничью 2:2 с Нидерландами в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА.

В конце первого тайма защитник "Барселоны" Пау Кубарси был вынужден покинуть поле из-за травмы правой лодыжки. По итогам медицинского обследования было принято решение, что игрок покинет лагерь сборной Испании и вернется в свой клуб.

На замену Кубарсе в национальную сборную вызван защитник "Лацио" Марио Гила.

Ответный матч между Испанией и Нидерландами состоится в воскресенье, 23 марта.