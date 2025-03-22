Бельгия – Украина. АУДИО онлайн трансляция ответного матча финала плей-офф Лиги наций

UA-Футбол организует комментарий второго поединка финала плей-офф Лиги наций между национальными сборными Бельгии и Украины.

Первая часть дуэли пройдена – и успешно. В Мурсии подопечные Реброва организовали феноменальный камбэк, отреагировав на автограф Лукаку тремя голами после перерыва! Это было потрясающе, но в Генке о преимуществе "сине-желтым" стоит забыть. Сможет ли Украина сдержать разозленную Бельгию? Каким футболистам в старте доверится Сергей Станиславович, а каким с замены? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 23 марта – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев