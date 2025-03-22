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Бельгия – Украина. АУДИО онлайн трансляция ответного матча финала плей-офф Лиги наций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий второго поединка финала плей-офф Лиги наций между национальными сборными Бельгии и Украины.
Первая часть дуэли пройдена – и успешно. В Мурсии подопечные Реброва организовали феноменальный камбэк, отреагировав на автограф Лукаку тремя голами после перерыва! Это было потрясающе, но в Генке о преимуществе "сине-желтым" стоит забыть. Сможет ли Украина сдержать разозленную Бельгию? Каким футболистам в старте доверится Сергей Станиславович, а каким с замены? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 23 марта – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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