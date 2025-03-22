  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Бельгия – Украина. АУДИО онлайн трансляция ответного матча финала плей-офф Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгия – Украина. АУДИО онлайн трансляция ответного матча финала плей-офф Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Бельгия – Украина. АУДИО онлайн трансляция ответного матча финала плей-офф Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий второго поединка финала плей-офф Лиги наций между национальными сборными Бельгии и Украины.

Читайте такжеНе так уж и много как для игрока, который забивал Куртуа. Журналист назвал клаусулу Гуцуляка в Полесье

Первая часть дуэли пройдена – и успешно. В Мурсии подопечные Реброва организовали феноменальный камбэк, отреагировав на автограф Лукаку тремя голами после перерыва! Это было потрясающе, но в Генке о преимуществе "сине-желтым" стоит забыть. Сможет ли Украина сдержать разозленную Бельгию? Каким футболистам в старте доверится Сергей Станиславович, а каким с замены? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 23 марта – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

По теме
yellow-arrow
"Совсем другая история", - Вирт рассказал о соперничестве Лунина и Куртуа в Реале
yellow-arrow
Ярмолюк стал 11-м дебютантом сборной Украины при Реброве
yellow-arrow
Леоненко: Ребров 100% не угадал со стартовым составом, Бельгия в первом тайме нихрена не показывала
Украина Бельгия Лига Наций Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости