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Испания – Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Испания - Нидерланды: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.2025 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый матч завершился боевой ничьей 2:2, причем испанцы сравняли счет лишь в добавленное время у большинства. Нидерланды, за исключением первых 20 минут, выглядели очень хорошо и ничем не уступали чемпионам Европы. Поэтому перед ответным матчем вопрос о победителе противостояния открыт.
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Поединок плей-офф Лиги Наций Испания – Нидерланды состоится в воскресенье, 23 марта 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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