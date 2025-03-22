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Испания – Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Испания - Нидерланды: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.2025 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Испания – Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первый матч завершился боевой ничьей 2:2, причем испанцы сравняли счет лишь в добавленное время у большинства. Нидерланды, за исключением первых 20 минут, выглядели очень хорошо и ничем не уступали чемпионам Европы. Поэтому перед ответным матчем вопрос о победителе противостояния открыт.

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Поединок плей-офф Лиги Наций Испания – Нидерланды состоится в воскресенье, 23 марта 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.

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Трансляція матчу Іспанія - Нідерланди
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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