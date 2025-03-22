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Лидер сборной Англии достиг солидной отметки голов на международном уровне за трех львов
Последний гол забил против Албании в рамках Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч сборной Англии против сборной Албании. Три льва одолели албанцев со счетом 2:0. Второй гол в матче забил нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн.
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Этот гол для англичанина стал 70-м на международном уровне. Кейн является рекордсменом по количеству голов за команду Англии. Кроме 70 голов Кейн также отдал 19 результативных передач. Это все ему удалось за 104 игры.
Добавим, что 24 марта Англия сыграет против Латвии.
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Источник:statmusefc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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