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Лидер сборной Англии достиг солидной отметки голов на международном уровне за трех львов

Лига наций УЕФА

Последний гол забил против Албании в рамках Лиги наций

Лидер сборной Англии достиг солидной отметки голов на международном уровне за трех львов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера прошел матч сборной Англии против сборной Албании. Три льва одолели албанцев со счетом 2:0. Второй гол в матче забил нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн.

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Этот гол для англичанина стал 70-м на международном уровне. Кейн является рекордсменом по количеству голов за команду Англии. Кроме 70 голов Кейн также отдал 19 результативных передач. Это все ему удалось за 104 игры.

Добавим, что 24 марта Англия сыграет против Латвии.

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Источник:
statmusefc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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