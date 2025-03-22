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Германия – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Способна ли команда Спаллетти на камбэк?

Германия – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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В первом матче в Италии подопечные Юлиана Нагельсманна смогли одержать волевую победу после того, как пропустили первыми. Теперь отыгрываться нужно именно итальянцам, но смогут ли они это сделать на стадионе в Дортмунде? Вопрос, на который мы узнаем точный ответ уже завтра.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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