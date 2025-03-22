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Германия – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Способна ли команда Спаллетти на камбэк?
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом матче в Италии подопечные Юлиана Нагельсманна смогли одержать волевую победу после того, как пропустили первыми. Теперь отыгрываться нужно именно итальянцам, но смогут ли они это сделать на стадионе в Дортмунде? Вопрос, на который мы узнаем точный ответ уже завтра.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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