Германия – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В первом матче в Италии подопечные Юлиана Нагельсманна смогли одержать волевую победу после того, как пропустили первыми. Теперь отыгрываться нужно именно итальянцам, но смогут ли они это сделать на стадионе в Дортмунде? Вопрос, на который мы узнаем точный ответ уже завтра.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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