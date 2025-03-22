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Вингер сборной Испании поделился мнениями о первой игре 1/4 финала Лиги наций

Лига наций УЕФА

Первая игра завершилась со счетом 2:2

Вингер сборной Испании поделился мнениями о первой игре 1/4 финала Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче 1/4 финала Лиги наций Испания - Нидерланды, "красную фурию" от поражения спас гол Микеля Мерино на 90+3 минуте матча.

Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал матч 1/4 финала:

"Игра была очень интенсивной. Мы осознавали, что нас это ждет. Команда у нас хорошая, но необходимо отрабатывать усерднее, чем когда-либо. Очень рад своему голу и доволен командой. Этот матч подтвердил, что мы никогда не сдаемся. Теперь в Валенсии у нас будут большие шансы. Надеюсь, сделаем там все по максимуму, чтобы победить."

Напомним, что ответный матч сборной Испании против сборной Нидерландов состоится завтра, 23 марта, в 21:45.

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Испания Нидерланды Лига Наций Микель Мерино Нико Уильямс
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Источник:
uefa
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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