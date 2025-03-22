Словения – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Первый матч между этими командами закончился вничью 0:0, хоть удары по воротам команды наносили. Теперь им предстоит провести ответный поединок.

Каждой сборной хочется победить и остаться / подняться в Дивизион В. Мотивация большая.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье 23 марта.

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