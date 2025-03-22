  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Словения – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Словения – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Матч начнётся 23 марта в 19:00 по киевскому времени

Словения – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первый матч между этими командами закончился вничью 0:0, хоть удары по воротам команды наносили. Теперь им предстоит провести ответный поединок.

Каждой сборной хочется победить и остаться / подняться в Дивизион В. Мотивация большая.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье 23 марта.

Favbet
2.54
3.05
3.15
Узнать больше

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
трансляция матча Словения - Словакия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

По теме
yellow-arrow
Венгрия - Турция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 23.03.2025
yellow-arrow
Вингер сборной Испании поделился мнениями о первой игре 1/4 финала Лиги наций
yellow-arrow
Германия – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Словакия Словения Лига Наций Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости