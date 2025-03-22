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Словения – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнётся 23 марта в 19:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый матч между этими командами закончился вничью 0:0, хоть удары по воротам команды наносили. Теперь им предстоит провести ответный поединок.
Каждой сборной хочется победить и остаться / подняться в Дивизион В. Мотивация большая.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье 23 марта.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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