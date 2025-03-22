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Исландия – Косово. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Матч начнётся 23 марта в 19:00 по киевскому времени

Исландия – Косово. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исландия с разницей в один мяч уступила Косово в первом матче. Но это было на выезде. Теперь номинально домашний поединок в знакомой украинским болельщикам Мурсии.

В этом матче ещё ничего не решено.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье 23 марта.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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