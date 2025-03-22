Исландия – Косово. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Исландия с разницей в один мяч уступила Косово в первом матче. Но это было на выезде. Теперь номинально домашний поединок в знакомой украинским болельщикам Мурсии.

В этом матче ещё ничего не решено.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье 23 марта.

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