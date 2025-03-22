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Грузия – Армения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Сурен Чахалян надеется разве что на чудо

Грузия – Армения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Armenia Football Federation

Новина українською

После того, как Армения проиграла в Ереване со счетом 0:3, больших надежд не проход в Лигу В уже нет. Соперник сильнее и прекрасно это показал на футбольном поле. Однако чудеса случаются. Возможно, Армения выдаст матч жизни и оформит суперкамбэк? Маловероятно, но это не значит, что это невозможно.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.

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Трансляция матча Грузия — Армения
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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