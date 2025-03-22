Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грузия – Армения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Сурен Чахалян надеется разве что на чудо
Armenia Football Federation
После того, как Армения проиграла в Ереване со счетом 0:3, больших надежд не проход в Лигу В уже нет. Соперник сильнее и прекрасно это показал на футбольном поле. Однако чудеса случаются. Возможно, Армения выдаст матч жизни и оформит суперкамбэк? Маловероятно, но это не значит, что это невозможно.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
- Маркевич объяснил, что повлияло на камбек Украины с бельгийцами
- Ничья молодежки в спарринге, дебют Тухеля во главе Англии, камбэк Довбика. Главные новости за 21 марта
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом