Грузия – Армения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

После того, как Армения проиграла в Ереване со счетом 0:3, больших надежд не проход в Лигу В уже нет. Соперник сильнее и прекрасно это показал на футбольном поле. Однако чудеса случаются. Возможно, Армения выдаст матч жизни и оформит суперкамбэк? Маловероятно, но это не значит, что это невозможно.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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