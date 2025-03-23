  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Грузия – Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грузия – Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Хвича Кварацхелия готов устроить праздник в Тбилиси

Грузия – Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Грузия в первом матче решила практически все вопросы в этом противостоянии. Остается лишь показать красивую игру и сыграть на радость местным трибунам в ответном матче.

Кварацхелия точно может расслабиться и не напрягаться как физически, так и эмоционально, по сравнению с тем, чтобы было в матчах против "Ливерпуля" за "ПСЖ". Но и недооценивать соперника не стоит.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

Favbet
1.51
4.35
6.80
Узнать больше

Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч

23 марта. 16:00. Тбилиси. "Динамо Арена"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Грузия — Армения
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Сербия – Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Исландия – Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Определились комментаторы ответного матча сборной Украины против Бельгии
Армения Грузия Вилли Саньоль Лига Наций Хвича Кварацхелия смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
5 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
3
100 000 грн
На сайт
4
15 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости