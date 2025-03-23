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Грузия – Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Хвича Кварацхелия готов устроить праздник в Тбилиси
Getty Images / Global Images Ukraine
Грузия в первом матче решила практически все вопросы в этом противостоянии. Остается лишь показать красивую игру и сыграть на радость местным трибунам в ответном матче.
Кварацхелия точно может расслабиться и не напрягаться как физически, так и эмоционально, по сравнению с тем, чтобы было в матчах против "Ливерпуля" за "ПСЖ". Но и недооценивать соперника не стоит.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.
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Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч
23 марта. 16:00. Тбилиси. "Динамо Арена"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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