Грузия – Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Грузия в первом матче решила практически все вопросы в этом противостоянии. Остается лишь показать красивую игру и сыграть на радость местным трибунам в ответном матче.

Кварацхелия точно может расслабиться и не напрягаться как физически, так и эмоционально, по сравнению с тем, чтобы было в матчах против "Ливерпуля" за "ПСЖ". Но и недооценивать соперника не стоит.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч

23 марта. 16:00. Тбилиси. "Динамо Арена"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Megogo Football 1

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