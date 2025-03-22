Старым здесь место. Иван Перишич расцветает в тридцать шесть и приближает встречу с Украиной

Пока Украина разбиралась с Бельгией, важные перипетии шли в финальной части Дивизиона А. Среди всех пар внимание больше всего прикипело к встрече между Хорватией и Францией — победитель поединка окончательно сформирует квартет D и будет спорить с нами, Исландией и Азербайджаном за право выхода на чемпионат мира.

После ЧЕ-2024 только ленивый не критиковал “шашечных” — команда продемонстрировала вялый футбол в первых двух турах, сражалась в заключительном с Италией, но все равно осталась ни с чем. Главная претензия заключалась в том, что Златко Далич замешкался со сменой поколений, и ветераны банально не выдержали нагрузки.

Журналисты разгоняли измену, требовали увольнений, однако в местной ассоциации отмахнулись и взамен выдали тренерскому штабу новый кредит доверия. Сборная — не клуб, поэтому требуются более тщательные поиски подходящих кадров и немало времени на перестройку. Пока же выжимаются все имеющиеся ресурсы, и хорошо, что свое слово сказал Иван Перишич.

Будучи левым вингером, нападающий переместился на противоположный фланг и здорово отработал — сначала ассистировал Анте Будимиру, а затем отличился сам. Если бы еще Андрей Крамарич реализовал пенальти, то Хорватия бы поставила жирную точку — а так еще есть над чем думать (сразу вспоминается, как Роман Безус не добил “галльских петухов”, и мы уступили на “Стад де Франс” в 2013-м).

Впрочем, пока что в эпицентре — именно Перишич. Казалось, что его дни прошли, однако, похоже, опытный универсал переживает третью молодость. Как это удается в тридцать шесть?

Прежде чем воскреснуть, Перишич прошел через ад

Со стартом сезона 2023/24 Иван понял, что ему в лучшем случае предусмотрена роль джокера — Эндж Постекоглу взялся тасовать состав и выделил крохи игровой практики.

Не беда — 16 сентября исполнитель появился на 80 минуте против “Шеффилд Юнайтед” и присоединился к феерическому камбэку. Соперник вел в счете, вот-вот должен был получить три балла, однако хорват внес решающие коррективы — на 90+8 нашел передачей Ришарлисона. В буквально следующей атаке окрыленный “Тоттенхэм” таки качнул чашу весов — благодаря Деяну Кулусевски установил на табло триумфальные 2:1.

А уже через три дня Перишич сломался — на тренировке травмировал переднюю крестообразную связку, в результате чего вылетел в апрель. Лондонцы не горели желанием прощаться, но, учитывая то, что контракт истекал с завершением кампании, пожали руки и зимой организовали аренду с “концами”.

Мало кто верил, что вингер восстановит надлежащие кондиции, пригодные для выступлений на уровне топ-5, а вот родной “Хайдук” — не просто возможность достойно уйти за горизонт, но и красивая история о возвращении. Да, дебютные шаги в качестве профессионала Иван совершил в цветах французского “Сошо-Монбельяр”, впрочем, именно в Сплите мальчика привели в спорт. Намерение почтить малую родину, фактор Николы Калинича, как спортивного директора “белых” — весомые аргументы, чтобы отвергнуть финансово выгодные предложения из MLS, Саудовской Аравии и Катара.

Игрок лег на операционный стол в Великобритании, но последний этап лечения откровенно форсировал — все ради поединка с “Динамо” Загреб в 1/2-й национального кубка. Врачи умоляли не рисковать здоровьем, но Перишич настоял и появился на поле 3 апреля 2024-го. Жест, может, и хороший, направленный доказать, что все в порядке, но совершенно неоправданный — “динамовцы” выиграли 1:0 и пошагали дальше.

8 матчей, 1 гол (спасительный — в борьбе с “Истрой 1961”) и 306 минут — перезагрузка, мягко говоря, не сложилась. Поскольку “Хайдук” в очередной раз провалил чемпионат, начался поиск виновных — пока менеджмент “линчевал” тренера Синишу Сеговича, вспоминал нетихим словом Ивана Леко и Мислава Кароглана, тоже причастных к спорным итогам, болельщики набросились на Ивана.

Неожиданно? Да. Логика такова: мол, Перишич использовал клуб, чтобы закончить реабилитацию, не беспокоился о результате, берег себя и прежде всего поддерживал форму, чтобы поехать на Евро-2024. Наш герой с ответом не замедлил с ответом:

“В каком бы состоянии я ни был, каждое мгновение, даже когда играл в кубковом матче с “Динамо” вопреки всем советам врачей, рискуя получить травму, которая завершила бы мою карьеру, я отдавал все для достижения нашей общей цели. С первого дня и по сей день я придерживался договоренностей, правил и своего слова. Конечно, я выбрал “Хайдук” и Сплит не ради денег или медицинской помощи. В своем желании я часто ставил здоровье и семью на второй план, и не жалею об этом, потому что не знаю другого способа”.

Еще до поездки на ЧЕ футболист получил нового наставника — им оказался Дженнаро Гаттузо. Все знают, каким темпераментным является итальянец, поэтому вскоре в Сплите возник конфликт. Ситуация двоякая — Перишича упрекнули за слабую игру и перекладывание вины на партнеров по раздевалке (и это подтверждает тезисы фанатов, приближенных к команде). Однако подавляющее большинство увидело в споре попытку Гаттузо доказать, кто первый парень на деревне и таким образом установить свой авторитет.

Как бы там ни было, а в середине августа Иван сошел с дистанции. Дженнаро рассказывал на пресс-конференциях, что нападающий лично попросил прекратить сотрудничество, и мало кто поверил в такое развитие событий — накануне алленаторе сцепился в словесной перепалке с журналистами (так сказать, произвел впечатление) и исключил Перишича из обоймы по “дисциплинарным причинам”. Что ж, пора паковать чемоданы.

Нидерланды дали все, что можно хотеть, и эффект помог сборной

18 сентября 2024-го ПСВ сообщил о подписании трудового договора с Перишичем. СМИ связывали будущее балканца с “Севильей” и даже “Барселоной” (трансфер якобы персонально продвигал Ханси Флик), но выбор был сделан в пользу Эйндховена.

Когда мы видим, как вингер отправляет в нокдаун французов, огорчает в Лиге чемпионов “Ювентус”, или же записывает в актив 18 результативных действий в 28 матчах — это не удача, а правильный расчет.

Союз идеально сформировался — нидерландцы предусмотрительно отпустили Ирвинга Лосано в “Сан-Диего”, искали альтернативу, а тут на рынке — свободный Иван. Да, тридцатипятилетний, да, после страшного повреждения, но с гигантским бэкграундом, достойным внимания.

Эрни Стюарт, директор по вопросам футбола, дал четкий комментарий: “Чтобы иметь столько матчей в биографии, ты должен быть хорошим игроком, который почти всегда в форме. Иначе ты не приблизишься к таким цифрам. С неизбежным уходом Ирвинга Лосано появилась вакансия на фланге, но Перишич способен сыграть на разных позициях. С Иваном мы убиваем нескольких зайцев одним выстрелом”.

Перишич также осознавал, на что соглашается: “Поскольку я был свободным агентом, то ждал такого варианта: клуба и среды, где я буду чувствовать себя комфортно и смогу выиграть награды. Я обратился за советом к своему бывшему напарнику по команде Данзелу Дамфрису, и это только убедило меня, что ПСВ — верный шаг”.

Надо признать, что Эредивизи и ПСВ легко дают желаемое. Лига существенно вырвалась в таблице коэффициентов УЕФА (сейчас занимает шестую строчку), но все еще сохраняет аутентичность, где доминирует открытый, атакующий стиль.

Что касается “красно-белых”, то они не боятся рисковать со “списанными” именами: несколько лет назад доверились Рогеру Шмидту, и немец дал положительный толчок карьере; это же повторилось с Марио Гетце — плеймейкер, которого неумолимо преследовали травмы и пресса, отпустил внутренних демонов, а затем отправился во франкфуртский “Айнтрахт”.

Да и не забывайте кейс Петера Боша — специалист не “выстрелил” в “Боруссии” Дортмунд, плохо зарекомендовал себя в “Лионе”, однако смог реанимировать имидж в ПСВ. Чемпионство 2023/24 и Суперкубок страны — красноречивые примеры.

Мотивированный, с конкретными задачами и гарантиями, Перишич доказал актуальность и расцвел — активность, засвидетельствованная против “Фейеноорда”, “Аякса”, “Валвейка”, “Виллема”, “Зволле”, “Гронингена”, вышеупомянутого “Ювентуса” и “Арсенала”, изрядно порадовала.

Причем хорват почувствовал, что имеет полное право влиять на раздевалку. В текущий отрезок сезона эйндховенцы не слишком нравятся, отстают от амстердамцев на 6 зачетных баллов и были унижены "канонирами" на международной арене. Иван попытался встряхнуть одноклубников хоть и неприятными, впрочем, правдивыми месседжами в СМИ.

“Мы не команда. У нас не все хорошо. Мы не боремся друг за друга, и это меня злит. Нам нужно это быстро изменить, выложиться до конца сезона, потому что он еще далек до завершения. Почему мы не команда? Мы говорили об этом. Создаем достаточно моментов, много забиваем, но без мяча следует работать лучше. Надо бороться друг за друга”. Посмотрим, повлияют ли эти слова — 30 марта ПСВ дома примет “Аякс”.

Контракт Перишича — до лета 2025-го, и нет никаких сомнений, что вскоре руководство эйндховенцев предложит пролонгацию. Игрок приложил немалые усилия, чтобы удержать планку, установил химию с Ноа Лангом и Люком де Йонгом, отлично себя чувствует и, слава Богу, избегает походов к врачу. Перформанс с Францией — это следствие кропотливой работы.

“Иван Перишич продолжает то, что делал в клубе. Хороший навес, затем великолепный гол с лета. Гол на “Полюде”, где Перишич не забивал ни в “Хайдуке”, ни за сборную — его мечта сбылась. Он просто подтвердил, что, если ты что-то делаешь и делаешь честно, это всегда тебе возвращается”, — проанализировал Златко Далич.

Хорватия мечтает вновь вселять страх в конкурентов. И если благодаря Перишичу «клетчатые» выпадут нам в отборочном цикле, не стоит надеяться, что все пройдет гладко. Возможно, из-за присутствия Ивана — до осени уже и не так далеко.