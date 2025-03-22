Сербия - Австрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В ответном матче плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А Сербия примет в родных стенах Австрию. Первая игра, несмотря на тотальное преимущество подопечных Рангника, завершилась вничью 1:1.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Сербія - Австрія Смотреть трансляцию