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Сербия - Австрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Сербия - Австрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.2025 ⋊ Лиги наций на UA-Футбол
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В ответном матче плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А Сербия примет в родных стенах Австрию. Первая игра, несмотря на тотальное преимущество подопечных Рангника, завершилась вничью 1:1.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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