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Сербия - Австрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Сербия - Австрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.2025 ⋊ Лиги наций на UA-Футбол

Сербия - Австрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А Сербия примет в родных стенах Австрию. Первая игра, несмотря на тотальное преимущество подопечных Рангника, завершилась вничью 1:1.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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