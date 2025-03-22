Лучано Спаллетти рассказал об ожиданиях матча против Германии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал об ожиданиях ответного матча против Германии.

Специалист заявил, что поражение против сборной Германии хочется забыть, но сыграть так же, как это было в четверг.

"Мы помним о великих подвигах наших "товарищей по команде".

Есть поражения, которые хочется забыть. Это одно из таких. Мы согласились играть на всем поле, один на один, против игроков внушительного физического уровня, и мы хорошо справились, играя от обороны и создавая ситуации для взятия ворот.

Иногда мы страдали, но мы не пропустили почти ничего, за исключением пары провалов в концентрации. Мы сделали то, что должны были сделать, и у нас были моменты, чтобы выиграть игру.

Мы начнём матч с того, что попытаемся повторить то же самое. Я убежден, что, если нам удастся играть так же, как в четверг, результат будет другим. У нас есть футболисты, которые могут помочь нам в индивидуальности", - заявил тренер.