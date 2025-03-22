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Португалия – Дания: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Ответная игра четвертьфинала Лиги наций УЕФА
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 23 марта состоится ответный матч плей-офф Лиги наций между Португалией и Данией. В первом матче команда Роберто Мартинеса уступила с минимальным счетом 0:1. Датчанам необходимо удержать преимущество, чтобы выйти в полуфинал соревнований.
Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)
23 марта. 21:45. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.
Онлайн-видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 5
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