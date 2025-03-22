Гарсия: Мы можем вылететь из высшего дивизиона. Я ожидаю реакции в воскресенье. Можем справиться с этой Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги наций против Украины.

"Мне нужно вернуть уверенность в команде. Завтра наши болельщики могут сыграть важную роль. Для нас это будет финал здесь, в Генке. Это матч, в котором мы можем вылететь из высшего дивизиона

Роль лидеров будет важной. Это также важное предназначение для них. У нас не так много времени до ответного матча, но его должно хватить, чтобы иметь возможность прибавить, как в обороне, так и в атаке”.