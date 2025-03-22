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Шотландия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Шотландия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Глазго состоится ответный матч между сборными Шотландии и Греции. Хозяева поля попытаются удержать минимальное преимущество, которое они получили в первом матче в Пирее, чтобы остаться в дивизионе А Лиги Наций. Но удастся ли им это сделать?
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Матч начнется в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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