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Шотландия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Шотландия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Шотландия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Глазго состоится ответный матч между сборными Шотландии и Греции. Хозяева поля попытаются удержать минимальное преимущество, которое они получили в первом матче в Пирее, чтобы остаться в дивизионе А Лиги Наций. Но удастся ли им это сделать?

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Матч начнется в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Шотландія – Греція
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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