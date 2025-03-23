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Франция - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Франция - Хорватия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.25 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции попробует отыграться во втором матче против Хорватии в четвертьфинале Лиги наций. Подопечные Златко Далича, соответственно, будут защищать свое преимущество в два мяча. Скоро узнаем, кто пройдет дальше.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в это воскресенье, 23-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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