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Франция - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Франция - Хорватия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.25 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Франция - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Франции попробует отыграться во втором матче против Хорватии в четвертьфинале Лиги наций. Команда Златко Далича, соответственно, будет защищать свое преимущество в два мяча. Скоро узнаем, кто пройдет дальше.

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Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч
23 марта. 21:45. Париж. "Стад де Франс"
Франция — Хорватия
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Франція - Хорватія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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