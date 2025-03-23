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Франция - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Франция - Хорватия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.25 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции попробует отыграться во втором матче против Хорватии в четвертьфинале Лиги наций. Команда Златко Далича, соответственно, будет защищать свое преимущество в два мяча. Скоро узнаем, кто пройдет дальше.
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Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч
23 марта. 21:45. Париж. "Стад де Франс"
Франция — Хорватия
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Франція - ХорватіяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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