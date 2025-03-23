Соперник для Укарины. Франция - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сборная Франции попробует отыграться во втором матче против Хорватии в четвертьфинале Лиги наций. Команда Златко Далича, соответственно, будет защищать свое преимущество в два мяча. Скоро узнаем, кто пройдет дальше.

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Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч

23 марта. 21:45. Париж. "Стад де Франс"

Франция — Хорватия

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4