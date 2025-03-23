Бельгийский журналист понял, почему ПСЖ хочет подписать футболиста сборной Украины

ПСЖ не отказался от своих планов приобрести защитника "Борнмута" Илью Забарного. Об этом сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери.

"Теперь я еще лучше понимаю, почему ПСЖ хочет подписать Илью Забарного этим летом. Он Монстр", – написал Тавольери на своей странице в сети Х после встречи "сине-желтых" с "красными дьяволами".

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Напомним, Забарный был признан лучшим игроком первого матча плей-офф раунда Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Он также отличился голом. В текущем розыгрыше турнира защитник провел все 7 поединков.