Капитан сборной Португалии высказался о предстоящем матче со сборной Дании

Сегодня сборная Португалии сыграет против сборной Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

Напомним, что первый матч закончился победой Дании с минимальным счётом 1:0.

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился комментариями перед ответной игрой:

"Нас на поле будет не просто 11, мы - сила целой страны. Мы приложим все силы, чтобы пройти дальше. Вместе!".

Ответный матч Португалия - Дания состоится сегодня, 23 марта, в 21:45.