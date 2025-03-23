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Роналду высказался о предстоящем матче со сборной Дании

Лига наций УЕФА
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Верит в силу сборной

Роналду высказался о предстоящем матче со сборной Дании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня сборная Португалии сыграет против сборной Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

Напомним, что первый матч закончился победой Дании с минимальным счётом 1:0.

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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился комментариями перед ответной игрой:

"Нас на поле будет не просто 11, мы - сила целой страны. Мы приложим все силы, чтобы пройти дальше. Вместе!".

Ответный матч Португалия - Дания состоится сегодня, 23 марта, в 21:45.

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Источник:
Cristiano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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