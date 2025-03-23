Лига наций УЕФА
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Испания - Нидерланды: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнется в 21:45
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images
Испанцы выглядели хуже на протяжении большей части первого матча 1/4, однако они смогли избежать поражения в добавленное арбитром время. Смогут ли подопечные Де ла Фуэнте перевернуть игру?
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Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч
23 марта. 21:45. Испания, Валенсия, "Месталья"
Испания - Нидерланды
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Трансляция: Испания - НидерландыСмотреть трансляцию
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