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Испания - Нидерланды: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Матч начнется в 21:45

Испания - Нидерланды: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанцы выглядели хуже на протяжении большей части первого матча 1/4, однако они смогли избежать поражения в добавленное арбитром время. Смогут ли подопечные Де ла Фуэнте перевернуть игру?

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Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч
23 марта. 21:45. Испания, Валенсия, "Месталья"

Испания - Нидерланды

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Трансляция: Испания - Нидерланды
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