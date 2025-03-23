Недолго гости радовались. Черногория – Гибралтар 3:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Черногория одолела сопротивление Гибралтара в первой игре отборочного этапа на чемпионат мира-2026.

На 13-й минуте счет в поединке открыли гибралтарцы, но уже вскоре "черные соколы" восстановили паритет, а во втором тайме забили еще два гола.

Чемпионат Мира. Квалификация

22.03.2025. Стадион Градски (Никшич)

Черногория – Гибралтар 3:1

Голы: Йоветич 22, Тучи 70, Марушич 73 – Бент 13