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Недолго гости радовались. Черногория – Гибралтар 3:1. Видео голов и обзор матча
Волевая победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Черногория одолела сопротивление Гибралтара в первой игре отборочного этапа на чемпионат мира-2026.
На 13-й минуте счет в поединке открыли гибралтарцы, но уже вскоре "черные соколы" восстановили паритет, а во втором тайме забили еще два гола.
Чемпионат Мира. Квалификация
22.03.2025. Стадион Градски (Никшич)
Черногория – Гибралтар 3:1
Голы: Йоветич 22, Тучи 70, Марушич 73 – Бент 13
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