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Недолго гости радовались. Черногория – Гибралтар 3:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА

Волевая победа

Недолго гости радовались. Черногория – Гибралтар 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Черногория одолела сопротивление Гибралтара в первой игре отборочного этапа на чемпионат мира-2026.

На 13-й минуте счет в поединке открыли гибралтарцы, но уже вскоре "черные соколы" восстановили паритет, а во втором тайме забили еще два гола.

Чемпионат Мира. Квалификация

22.03.2025. Стадион Градски (Никшич)

Черногория – Гибралтар 3:1

Голы: Йоветич 22, Тучи 70, Марушич 73 – Бент 13

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