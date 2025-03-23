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Германия - Италия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Матч начнется в 21:45

Германия - Италия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Германия, которая в первой игре смогла победить Италию, еще и камбеком будет пытаться повторить успех уже в Дортмунде. Что предложит команда Лучано Спаллетти в ответном матче, мы узнаем сегодня вечером.

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Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч
23 марта. 21:45. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Германия - Италия

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляция: Германия - Италия
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