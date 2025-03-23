Германия - Италия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Германия, которая в первой игре смогла победить Италию, еще и камбеком будет пытаться повторить успех уже в Дортмунде. Что предложит команда Лучано Спаллетти в ответном матче, мы узнаем сегодня вечером.

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Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч

23 марта. 21:45. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Германия - Италия

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2