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Португалия – Дания: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Португалия – Дания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.2025 ⋊ Лиги наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 23 марта состоится ответный матч плей-офф Лиги наций между Португалией и Данией. В первом матче команда Роберто Мартинеса уступила с минимальным счетом 0:1. Датчанам необходимо удержать преимущество, чтобы выйти в полуфинал соревнований.
Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)
23 марта. 21:45. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.
Онлайн-видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 5
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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