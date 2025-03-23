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Португалия – Дания: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Португалия – Дания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.2025 ⋊ Лиги наций на UA-Футбол

Португалия – Дания: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 23 марта состоится ответный матч плей-офф Лиги наций между Португалией и Данией. В первом матче команда Роберто Мартинеса уступила с минимальным счетом 0:1. Датчанам необходимо удержать преимущество, чтобы выйти в полуфинал соревнований.

Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)

23 марта. 21:45. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

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Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

Онлайн-видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 5

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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