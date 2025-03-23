Исландия – Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В первом матче между этими соперниками в Пристине хозяева смогли одержать победу со счетом 2:1. Преимущество у косоваров есть, однако оно достаточно шаткое, чтобы говорить об их итоговой победе в двухматчевом противостоянии. Исландцы точно имеют чем удивить своего соперника и готовы на красивый камбэк.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч

23 марта. 19:00. Мурсия. "Энрике Рока"

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Трансляция: Megogo Football 6

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