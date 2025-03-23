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Исландия – Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Готовы ли подопечные Гунлаугсона к камбеку?

Исландия – Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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В первом матче между этими соперниками в Пристине хозяева смогли одержать победу со счетом 2:1. Преимущество у косоваров есть, однако оно достаточно шаткое, чтобы говорить об их итоговой победе в двухматчевом противостоянии. Исландцы точно имеют чем удивить своего соперника и готовы на красивый камбэк.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч

23 марта. 19:00. Мурсия. "Энрике Рока"

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Трансляция: Megogo Football 6

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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