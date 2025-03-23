Сербия – Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Несколько дней назад в Вене эти коллективы разошлись ничьей, оформив обмен голами. Победителя здесь определить все-таки придется. Буквально небольшое преимущество теперь у сербов, ведь ответный матч будет проходить у них дома. Однако это ничего не гарантирует, ведь небольшими фаворитами у букмекеров остается именно Австрия.

Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

2.93 3.25 2.56 Узнать больше

Лига Наций. Плей-офф Лиги А/В. Ответный матч

23 марта. 19:00. Белград. "Райко Митич"

Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Сербия — Австрия Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.