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Сербия – Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Команда Ральфа Рангника надеется обыграть сербов в Белграде
Getty Images / Global Images Ukraine
Несколько дней назад в Вене эти коллективы разошлись ничьей, оформив обмен голами. Победителя здесь определить все-таки придется. Буквально небольшое преимущество теперь у сербов, ведь ответный матч будет проходить у них дома. Однако это ничего не гарантирует, ведь небольшими фаворитами у букмекеров остается именно Австрия.
Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.
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Лига Наций. Плей-офф Лиги А/В. Ответный матч
23 марта. 19:00. Белград. "Райко Митич"
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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