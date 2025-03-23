Раненые дьяволы. Сборная Бельгии в поисках ясности и здравого смысла

"Для нас это финал. Мы идем ва-банк, как в казино. Я ожидаю увидеть реакцию игроков, игру с ножом в зубах", - провозгласил главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия. В Бельгии в сегодняшнем матче против сборной Украины рассчитывают на качество своих игроков, на родные трибуны, а еще больше - на злость, на желание взять реванш, на уязвленную гордость. Но хватит ли этого для камбека?

Долгий путь к выздоровлению

Учитывая процессы в стане "Красных Дьяволов", поражение в Мурсии от украинцев не должно удивлять. 2024-ый год был для Бельгии ужасным. Невзрачная игра на Евро и вылет уже в 1/8 финала, лишь четыре очка в группе Лиги Наций с поражением даже от Израиля. И это ведь после невыхода из группы на Чемпионате Мира-2022. В Бельгии даже сомневаются, можно ли ныне считать свою сборную Топом.

Золотое Поколение ушло, и теперь боятся, что сборную ожидает такой же провал, который последовал за Золотым Поколением 1980-х. 90-ые были для нее кошмарными, 2000-ые - также вовсе не блестящими. В 2010-ом году она в предыдущий раз проиграла четыре матча подряд. Нынешнее поражение от Украины также стало четвертым подряд. И такое падение с пьедестала тяжело переварить.

"Ясно, что путь к выздоровлению будет долог. Ты не можешь находиться глубоко в коме в ноябре, а затем вдруг засиять с новым тренером всего через несколько месяцев. Был позитив, оптимизм, ощущение нового начала. Но нужно понять, насколько далеко назад отступила сборная Бельгии за последний год", - заявляет ведущий бельгийский эксперт Петер Ванденбемпт.

В 2024-ом году и атмосфера в сборной была совершенно ужасной. Тибо Куртуа отказывался играть за нее из-за ссор с главным тренером Доменико Тедеско. Вокруг капитанской повязки и не только. Ромелу Лукаку и Кевин Де Брюйне также время от времени отказывались приезжать, говоря о травмах, о клубных делах. Последний также намекал на проблемы с тренером.

В 2025-ом году сборная усиленно пытается начать новый путь, провести ребрендинг, вернуть болельщиков. Потому и приняла необычное решение - уехать из Брюсселя, где играла практически всегда, и играть по всей стране. Причем начав со стадиона "Генка" - родной команды Куртуа и Де Брюйне. Сегодня обычно бело-синий стадион будет разрисован в красно-черные цвета, с рисунками, эмблемами, лозунгами.

Выдуман специальнй лозунг: "В единстве - сила", который будет сопровождать сборную везде, наноситься на стены стадионов, автобус, футболки.



Пришли и новые люди. Спортивный директор Винсент Маннарт, блестяще работавший 13 лет в "Брюгге". Новый главный тренер - знающий один из местных языков (а это важно) Руди Гарсия. Француз сразу же вызвал четырех дебютантов, заиграл пятого по молодости игрока в истории сборной. Он обещает не вызывать по 50 игроков за год, как Тедеско, и вызывать больше из местной лиги, как хотят болельщики.

Куртуа вернулся в сборную. Заявив, что прямо и открыто поговорил с другими игроками, объяснил им все. Он и другие игроки заверили, что нашли взаимопонимание, все, включая Куртуа, заявили, что капитанская повязка им не обязательно нужна. Теперь ее делят - в Мурсии надевал Лукаку, в Генке наденет Де Брюйне.

И все же до спокойствия сборной далеко. Узнав о возвращении Куртуа, стукнул дверью первый вратарь сборной в 2024-ом году Коэн Кастеельс. Заявив о неприемлемом поведении Королевской Футбольной Ассоциации, о пресмыкательстве перед Тибо вплоть до личных поездок в Мадрид с целью уговорить его вернуться. Более того - Кастеельс заявил, что многие игроки не хотели его возвращения.

Точно не хотят многие болельщики. В опросе на сайте Sporza 48 процентов, то есть практически половина, заявили, что нельзя было возвращать Куртуа в сборную. Дискуссии вокруг этого в прессе и соцсетях постоянно жаркие.

В целом болельщики ныне мало уважают свою сборную. Все билеты на сегодняшний матч проданы, но стадион в Генке ведь вмещает всего 20 тысяч зрителей. Злые языки говорят, что сборная поехала по малым стадионам в стране, поскольку не способна заполнить 50-тысячник в Брюсселе. И на ТВ матч в Мурсии большого ажиотажа не вызвал. По просмотру он даже не попал в Топ-5 передач того дня.

Какофония в Мурсии и после

После Мурсии какофония в сборной также была отчетливо слышна. Лукаку говорил о ментальной, психологической проблеме, о непозволительном психологическом развале после первого же пропущенного. Об этом же говорил и Гарсия, признавая, что шокирован этим, что это скандал. А вот Де Брюйне, Куртуа, Юри Тилеманс настаивали, что никаких проблем с характером, с психологией у сборной нет.

В итоге Де Брюйне даже допустил, что для сборной было бы полезнее играть в Дивизоне Б, где больше шансов победить, а не постоянно проигрывать в Дивизионе А. Если это не проблемы с характером, психологией, то что это?

Лукаку также отмечал неправильный прессинг его команды, Гарсия - плохую физическую готовность, поражения в единоборствах, недостаточный бег, чему также был очень удивлен. При этом допуская, что "ноги не бежали, потому что голова не хотела". А Де Брюйне и Куртуа говорили просто об ошибках на ровном месте, об отдельных эпизодах.

Что удручает бельгийцев, так это то, что даже разваленная сборная Тедеско осенью пробивала по воротам в среднем 14.8 раз за матч, опередив Италию. Ее проблемой тогда была реализация. "Минус 3.56" разницы между xG и забитыми мячами - второй снизу результат в Дивизионе А Лиги Наций. В Мурсии же сборная даже не создавала. Один гол, а xG и того меньше - 0.56.

Они говорили о хорошем первом тайме в Мурсии, о доминировании, но по стандартам Золотого поколения даже тот первый тайм был слабым.

Ромелу говорит, что начинается строительство с нуля, с новым поколением, и нельзя ожидать лучший футбол сейчас, но всегда нужно ожидать характер, борьбу игроков. Однако же характер начинается с опытных. С него, Де Брюйне, Куртуа. Да и без них в команде более чем достаточно опытных игроков. Мехеле, Менье и Троссару, игравшим с первых минут в Мурсии, уже как минимум 30.

В Мурсии выходил тот самый пресловутый "сплав молодости и опыта". Который на самом деле не работает. Поскольку ядро любой успешной команды - среднее поколение, игроки на пике карьеры, 25-29-летние. Такой в Мурсии в стартовом составе был лишь один - Юри Тилеманс. Которого в Генке не будет из-за дисквалификации. А слишком старые и слишком молодые ожидаемо не сработались.

Лукаку забил, выйдя на шестое место по голам за сборные в истории во всем мире (86). Но его вновь обвиняли в лени. Он касался мяча и пасовал даже в полтора раза меньше, чем обычно. В "Наполи" в этом сезоне он выполняет большой объем работы, даже касается мяча больше в центре и на своей половине поля, чем высоко в атаке. В сборной же он просто стоит в атаке и ждет.

За последние 16 месяцев в сборной он забивал лишь Люксембургу, Азербайджану и вот сейчас Украине.

Де Брюйне отдал ему ассист, но также мало двигался, мало видел мяч. Де Кетеларе играл на неудобной позиции вингера. Защитник Дебаст играл опорника. Не вышли с первых минут реактивные вингеры Лукебакио и Доку, которые как раз в расцвете карьеры. В центре обороны играли дебютанты стартового состава в официальных матчах сборной Де Винтер (он и привез первый гол) и Мехеле.

За такие кадровые решения и Гарсию клевали. Эксперт и бывший игрок Ян Мюлдер говорил о полном хаосе, добавляя, что Гарсия заснул, опоздав с заменами. Легенда бельгийского футбола Марк Дегриз - о небольшой катастрофе.

В поисках ясности и здравого смысла

Гарсия оправдывался тем, что пришел в сборную лишь в конце января и почти не мог провести тренировки с полным составом. Также напоминая, что никогда не тренировал сборные. "Дидье Дешам и Валид Реграги посоветовали мне четко расставлять приоритеты и оптимизировать время, сказали, что главное в сборной - ясность, логика и здравый смысл". В первом матче он все это не нашел.

На своем предыдущем месте работы - в "Наполи" - Гарсия также не нашел ясность, логику и здравый смысл. Он постоянно пытался менять тактические схемы, отказываясь от 4-3-3, принесшей его предшественнику Лучано Спаллетти Скудетто, говорил, что команда должна быть "хамелеоном". Еще и ссорился со звездами. В итоге настроил против себя всех и был уволен через менее пяти месяцев работы.



В целом Руди известен как мыслитель, тактик, постоянно ищущий новые схемы, постоянно пытающийся удивить соперника. Потому для построения командной игры ему нужно время и потому в последние годы он успешно выступал в кубковых турнирах, но проваливался в лиге. Он - очень хороший кризисный менеджер, но сразу не может исправить положение. И он не мотиватор, слишком спокоен.

Он говорит, что правила и четкая линия поведения - религия для него, но для выработки такой линии нужно время. Тем более - в такой разобщенной сборной как Бельгия.

Своей кубковой успешностью он как раз опасен. С "Лионом" в 2020-ом году блестяще выбил "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, с "Марселем" вышел в 2018-ом в финал Лиги Европы.

Он способен выполнить работу над ошибками. Уже ожидают 5-6 изменений в стартовом составе, в том числе скорость Доку, Лукебакио, Салемакерса. Уж точно бельгийцы яростно бросятся вперед с первых минут. И создадут больше, чем восемь ударов по воротам. На Евро-2024 после поражения от Словакии они сразу же набросились на Румынию, забили уже на второй минуте и в итоге победили со счетом 2:0.

"Красные Дьяволы" ранены, потому разъярены и очень опасны. Но их рана может оказаться слишком глубокой, задеть слишком важные органы. Сборная Украины должна воспользоваться этим. Должна играть не менее яростно и более собранно и хладнокровно. Должна сохранить ясность и здравый смысл, которого Бельгии сейчас не хватает.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine