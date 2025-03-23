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Кевин Де Брюйне: В первом матче мы контролировали ход игры на протяжении первых 60 минут

Лига наций УЕФА

Проанализировал первую игру

Кевин Де Брюйне: В первом матче мы контролировали ход игры на протяжении первых 60 минут

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне на предматчевой пресс-конференции рассказал о том, чего ожидает от ответного матча и поделился мыслями о первой игре.

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"Я думаю, в первом матче мы контролировали ход игры в течение первых 60 минут. Затем мы допустили несколько мелких ошибок, за что соперник нас наказал. Не то чтобы Украина нас переиграла. Игра Зинченко на правом фланге обороны? Меня это не удивило. Он играл на разных позициях. В частности, в своей национальной сборной.

Нашему новому главному тренеру сейчас нелегко. Он просто еще не успел сделать многое в тактическом плане, у него было мало времени на это. Да, он уже дал нам некоторые указания, но мы сделали недостаточно. Все улучшится со временем, он нужен и нам, и нашему тренеру", — сказал бельгиец.

Добавим, что победитель в противостоянии между Украиной и Бельгией в следующем розыгрыше Лиги наций будет играть в элитном дивизионе.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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