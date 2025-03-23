Словения – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В Братиславе Словакия и Словения не смогли отметиться хотя бы одним голом, подтвердив статус очень равных команд, результат противостояния между которыми очень сложно спрогнозировать. Но победитель здесь может быть только один, поэтому, если и здесь все завершится вничью, придется идти к экстра-таймам, а может и пенальти. Посмотрим.

Стартовый свистокпрозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч

23 марта. 19:00. Любляна. "Стожице"

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: Megogo Football 5

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