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Словения – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Команды слишком равны, чтобы забивать голы
Getty Images / Global Images Ukraine
В Братиславе Словакия и Словения не смогли отметиться хотя бы одним голом, подтвердив статус очень равных команд, результат противостояния между которыми очень сложно спрогнозировать. Но победитель здесь может быть только один, поэтому, если и здесь все завершится вничью, придется идти к экстра-таймам, а может и пенальти. Посмотрим.
Стартовый свистокпрозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.
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Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч
23 марта. 19:00. Любляна. "Стожице"
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: Megogo Football 5
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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