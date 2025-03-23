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Венгрия – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Подопечным Винченцо Монтеллы важно не разбазарить преимущество

Венгрия – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Венгрия уже уступила в Стамбуле, где получился непростой и горячий матч. Турки имеют преимущество в два гола над своим соперником и теперь должны сыграть ответный матч на выезде. Ситуация для Турции такая же, как и для Украины, вот только соперник поскромнее. Тем не менее, даже более скромный соперник у себя дома может предстать совсем в другом подобии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Лига Наций. Плей-офф Лиги А/В. Ответный матч

23 марта. 19:00. Будапешт. "Пушкаш Арена"

Главный судья: Фкликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 3

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Венгрия Турция Лига Наций смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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