  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Шотландия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шотландия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Тартановая армия будет отстаивать полученное преимущество

Шотландия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько дней назад в Пиреях подопечные Стива Кларка одержали минимальные победы над греками. Учитывая тот факт, что матч происходил на выезде, подобное достижение невероятно важно. Теперь дома можно просто отстоять преимущество, которое уже добыто. Это едва ли не любимый стиль игры шотландцев. Сможет ли Греция удивить и оформить камбэк?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

Favbet
2.82
3.25
2.66
Узнать больше

Лига Наций. Плей-офф Лиги А/В. Ответный матч

23 марта. 19:00. Глазго. "Хэмпден Парк"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Шотландия — Греция
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник сборной Франции – о сегодняшнем матче против Хорватии: Победить хорватов будет непросто
yellow-arrow
Нагельсман: Италия точно не собирается сдаваться без боя
yellow-arrow
Тренер Бельгии: На нас ждет не просто ответный матч - нас ждет финал
Греция Шотландия Лига Наций смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости