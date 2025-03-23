Шотландия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Несколько дней назад в Пиреях подопечные Стива Кларка одержали минимальные победы над греками. Учитывая тот факт, что матч происходил на выезде, подобное достижение невероятно важно. Теперь дома можно просто отстоять преимущество, которое уже добыто. Это едва ли не любимый стиль игры шотландцев. Сможет ли Греция удивить и оформить камбэк?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Лига Наций. Плей-офф Лиги А/В. Ответный матч

23 марта. 19:00. Глазго. "Хэмпден Парк"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

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