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Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Способна ли команда Илиева на камбэк?

Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ирландия уже завоевала себе преимущество в выездном матче против Болгарии и теперь планирует спокойно завершить дело в Дублине. Пока преимущество лишь в один гол, поэтому расслабляться точно рано. Да и Болгария не собирается отбывать номер в ответном матче.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч

23 марта. 21:45. Дублин. "Авива Стедиум"

Главный судья: Халил Умут Меллер (Турция)

Трансляция: Megogo Football 6

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Болгария Ирландия Лига Наций смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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