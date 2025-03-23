Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Ирландия уже завоевала себе преимущество в выездном матче против Болгарии и теперь планирует спокойно завершить дело в Дублине. Пока преимущество лишь в один гол, поэтому расслабляться точно рано. Да и Болгария не собирается отбывать номер в ответном матче.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.

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Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч

23 марта. 21:45. Дублин. "Авива Стедиум"

Главный судья: Халил Умут Меллер (Турция)

Трансляция: Megogo Football 6

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