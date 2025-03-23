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Ирландия – Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Способна ли команда Илиева на камбэк?
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландия уже завоевала себе преимущество в выездном матче против Болгарии и теперь планирует спокойно завершить дело в Дублине. Пока преимущество лишь в один гол, поэтому расслабляться точно рано. Да и Болгария не собирается отбывать номер в ответном матче.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 марта.
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Лига Наций. Плей-офф Лиги В/С. Ответный матч
23 марта. 21:45. Дублин. "Авива Стедиум"
Главный судья: Халил Умут Меллер (Турция)
Трансляция: Megogo Football 6
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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