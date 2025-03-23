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Тренер Бельгии: На нас ждет не просто ответный матч - нас ждет финал
Сложная игра
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился мыслями о том, что он ждет от ответного матча со сборной Украины.
Напомним, игра начнется в 21:45.
"В первом матче мы играли слишком неуверенно. Теперь нас ждет не просто ответный матч - нас ждет финал. Мы пойдем ва-банк, как в казино. Я думаю, нам по силам все исправить с помощью болельщиков.
Даже после такого результата первого матча мы должны понимать, что можем исправить ситуацию. Так что нам по силам справиться с Украиной", — сказал коуч Бельгии на предматчевой пресс-конференции.
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