Тренер Бельгии: На нас ждет не просто ответный матч - нас ждет финал

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился мыслями о том, что он ждет от ответного матча со сборной Украины.

Напомним, игра начнется в 21:45.

"В первом матче мы играли слишком неуверенно. Теперь нас ждет не просто ответный матч - нас ждет финал. Мы пойдем ва-банк, как в казино. Я думаю, нам по силам все исправить с помощью болельщиков.

Даже после такого результата первого матча мы должны понимать, что можем исправить ситуацию. Так что нам по силам справиться с Украиной", — сказал коуч Бельгии на предматчевой пресс-конференции.