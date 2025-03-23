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Нагельсман: Италия точно не собирается сдаваться без боя

Лига наций УЕФА
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Указал на ключевые аспекты

Нагельсман: Италия точно не собирается сдаваться без боя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги наций против Италии.

Первая встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу "Бундестим".

"Необходима некоторая тактическая корректировка, но мы не собираемся слишком усердствовать. Одно или два изменения в стартовом составе точно будут. Буркардт заболел и поэтому не смог тренироваться, так что мы не уверены, что он будет готов. Окончательные решения по составу будут приняты после тренировки».

Нам еще предстоит понять, как мы будем подходить к игре. Вопрос в том, хотим ли мы укрепить свое преимущество или постараемся закрепить то, что имеем, и это решение еще предстоит принять.

Италия точно не собирается сдаваться без боя. Нам нужно настроиться на игру так, как будто это все еще 0:0, однако результат имеет значение для обеих сторон. П ожидаю, что Италия будет действовать примерно в том же ключе, так что матч должен быть похож на тот, что мы видели в Милане.

Меня не беспокоит скорость их игроков, потому что я считаю, что мы более чем способны защититься от этого. Нам просто нужно будет сохранять бдительность и держать себя в форме, чтобы справляться с опасными забеганиями. Владение мячом будет играть ключевую роль в этом поединке. В начале первого матча мы действовали не лучшим образом, поэтому нам нужно быть более собранными и создавать больше моментов, чем в прошлый раз. Я надеюсь, что таким образом мы сможем создать слишком большую угрозу для защиты сборной Италии", - сказал специалист.

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Германия Италия Лига Наций Юлиан Нагельсманн
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Источник:
DFB
Опубликовал: Александр Бураков
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